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İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da insan kaçakçılığı operasyonu düzenlendi

İstanbul merkezli insan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli suçlara karışmış 38 kişi tespit edildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:49:23 Güncelleme: 11:12:43 DHA

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçığı yapan bir şebekeye yönelik 10 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü PKK'lıları ve suça karışmış kişileri yurtdışına kaçıran 38 kişiyi belirledi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin 38 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramalar devam ediyor.

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