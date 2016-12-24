24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yılmaz Bulut
GÜNDEM

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut'a silahlı saldırı

Uyuşturucu satıcıları ile tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:23:37 Güncelleme: 14:26:11 İHA

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti. Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut'un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

Bulut'un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

VALİLİK: OLAYIN SİYASİ BİR YÖNÜ YOK

Ankara Valiliğinden, Bulut'un öldürülmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bulut'un, yaşanan bir kavga sonucu silahlı saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulut, yeğeninin gündüz tartıştığı kişilerle, akşam 20.30 sularında tekrar yaşanan tartışma-kavga sırasında, yakın mesafeden pompalı tüfekle ateş edilerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın faillerinin kimlikleri tespit edilmiş olup, yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de su kesintisi yaşanacak
GÜNDEM

Kadıköy'de yaşayanlar dikkat!
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı!
GÜNDEM

Kütahya'da yangın: 2 çocuğun cenazesi çıkarıldı!
Devlet Bahçeli'den Fırat Kalkanı uyarısı
GÜNDEM

Bahçeli: El Bab'dan elimiz boş dönersek...
İzmir'de cinsel istismar iddiasına tutuklama
GÜNDEM

Kayıp çocuklar bakın nerede ortaya çıktı!
YÖK Başkanı Saraç: "Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
GÜNDEM

"Açıköğretim fakültelerinde kalite artacak"
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"Kadife"ye gözü gibi bakıyor!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!
Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı
GÜNDEM

YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇLA YOLLARA DÖKÜLDÜLER!
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!