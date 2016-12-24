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Şırnak'ta bir ailenin yastık içerisine gizlediği 28 bin lirası yandı

Şırnak'ta kiralık ev bulamadığı için babalarının evinde kalan aile, yeni bir ev alabilmek için yastık içinde biriktirdiği tüm parayı, çıkan yangın sonucu kaybetti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:28:47 Güncelleme: 11:34:09 DHA

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar Köyü'nde güvenlik koruculuğu yapan Kamil Fidan, ev yapmak için biriktirip yastık içerisine gizlediği 28 bin lira parası, evinde çıkan yangında eşyalarıyla birlikte yanarak kül oldu.

Merkeze bağlı Aslanbaşar Köyü'nde güvenlik korucusu Kamil Fidan'ın evinde dün sabah saatlerinde çıkan yangında evin içinde bulunan eşyaların tümü kullanılamaz hale geldi. 3 yıl önce babasının evinden ayrılıp Siirt'e yerleşen ve geçen sene güvenlik korucusu olduktan sonra Aslanbaşar Köyü'ne geri gelen Kamil Fidan, kiralık ev bulamadığı için 2 eşi ve 6 çocuğuyla birlikte babasının evindeki bir odaya yerleşti. Ev yaptırmak için biriktirdiği 28 bin lirasını da bir yastığın içine koydu. Ancak dün sabah kendisi görevdeyken evinde çıkan yangında, tüm ev eşyasıyla birlikte yastığa gizlediği 28 bin lirası da yandı.

"NEYİM VAR HEPSİ BU ODADAYDI"

Ev yapmak için uzun zamandan beridir biriktirdiği 28 bin lira parasının da yastık içinde yandığını belirten Kamil Fidan, hayırsever vatandaşlar ve devletten yardım istediğini belirterek, "İki eşim ve 6 çocuğum var. Siirt'ten taşındım evimi buraya getirdim. Babamın bir odasında yaşıyordum. Evimin bütün malzemesi bu odanın içinde yandı. Benim mal varlığım, neyim varsa hepsi bu odadaydı. Benim 28 milyar param da yastık altındaydı. O da yandı. Devletimizden bir yardım istiyorum. Bana bir destek çıkarsa, yardım ederse çok memnun olurum. Destek istiyorum. Ben bu kış ortasında hangi tarafa gideceğimi bilmiyorum. Gidecek bir yerimiz de yok. Ben eşlerim ve çocuklarım, babam ve kardeşlerimle birlikte 15 kişi bu evin içinde yaşıyoruz" dedi.

Akciğer hastası olan ve Kamil Fidan'ın ikinci eşi olan Hamdiye Fidan, "3 çocuğumla içerde oturuyorduk. Sabaha saat 8 civarıydı. Çocuklarım kahvaltının üzerindeydi. Duman çıkmaya başladı. Sobaya baktım, bacaya baktım duman çıkmıyordu. Dama çıkayım, belki ordan tıkanmıştır dedim. Gittim baktım bir şey yoktu. Aşağı indim içerisi daha fazla dumanla dolmuştu. Dumanın nerden geldiğini bilmiyordum.

"3 ÇOCUĞUM ALEVİN İÇİNDEYDİ"

Bir daha dama çıktım merdivene daha varmadan bağırdılar, 'kızın yandı' dediler. Geldiğim zaman çocuklarım alevlerin içerisindeydi. 3 çocuğum alevin içindeydi. Çocuklarımı alevlerin içinden çıkardım artık hiçbir şeyin farkında değildim. Yani alevin nasıl çıktığını, her tarafa baktım, nasıl çıktığını anlamış değilim. Bir insanın içi yandığı zaman hiçbir şeyi fark edemiyor.

Gözüme hiçbir şey gelmedi, sadece çocuklarımı çıkardım. O yüzden bu kışın ortasında, bu karın ortasında herkesten bir yardım istiyorum, bir destek istiyorum. Bu kış, bu kadar çocukla ortada kaldık. Mağdur olduk. Hiçbir şeyim kalmadı, o yüzden herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.

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