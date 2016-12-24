24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sosyal medya İçişleri Bakanlığı
GÜNDEM

Sosyal medyada teröre destekten tutuklananların sayısı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmaların sonuçlarını açıkladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:46:59 Güncelleme: 12:37:53 DHA

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında, sosyal medya alanında son 6 ay içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bunlardan 1656'sının tutuklandığını 1203'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. 84'ünün ise gözaltı işlemlerinin devam edildiğini 767'sinin ise gözaltından serbest bırakıldığı belirtildi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.

Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aydın'da 83 yaşındaki Kamil Aktürk tek başına eylem başlattı
GÜNDEM

83 yaşındaki Kamil Dede'den ilginç eylem!
Kütahya'da bir evde yangın çıktı
GÜNDEM

Kütahya'da yangın: 2 çocuk mahsur kaldı!
Manisa'da muhtarlık binasını yaktılar
GÜNDEM

Muhtarlık binasını kundakladılar!
Konyalı Komando bölgede yaşananları anlattı
GÜNDEM

Konyalı Komando yaşananları anlattı!
DEAŞ'ın sansasyonel eylem planını polis önledi
GÜNDEM

DEAŞ'ın sansasyonel eylem planı böyle önlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
GÜNDEM

Erdoğan'dan Noel mesajı!
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!
Sivas'ta tavuk dürümden bonzai çıktı
GÜNDEM

TAVUK DÜRÜMÜN İÇİNDEN ÇIKTI!
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!