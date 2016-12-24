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Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı!

Kütahya'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenlerine ulaşılırken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:00:35 Güncelleme: 14:20:39 İHA

İddiaya göre, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bir evde, 2 çocuğun yalnız kaldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından Berkay Yenilmez (3) ve Berat Yenilmez'in (6) cansız bedenlerine ulaşıldı. Murat ve Döndü Yenilmez çiftinin, 2 katlı evlerinden sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere ayrıldığı iddia edildi.

Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, çocukların cesetlerinin savcının yapacağı incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.


Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Saraçoğlu, "Yangında maalesef 2 çocuk hayatını kaybetti. Üzgünüz. İddiaya göre, anne sabah saatlerinde çocuklarının üzerinden kitleyerek işe gitmiş" dedi.
Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

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