24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
MANİSA
GÜNDEM

Manisa'da muhtarlık binasını yaktılar

Manisa'da madde bağımlıları tarafından benzin dökülerek yakılan muhtarlık binası büyük zarar görürken, tek kadın muhtar olan Nevin Becerikli, binadaki Türk bayraklarının zarar görmesinden dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:09:36 Güncelleme: 12:12:53 İHA

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'de Nişancıpaşa Muhtarlık binası kundaklandı. Benzin dökülerek yakılmaya çalışılan muhtarlık binasına anında müdahale daha büyük bir zararın meydana gelmesini önlerken yangında Türk bayrakları da zarar gördü.

Şehzadeler ilçesinin Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binası gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Benzin dökülerek ateşe verilen muhtarlık binasındaki yangını fark eden fırıncı durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken yangında muhtarlık binasının girişi zarar gördü. Muhtarlık girişinde eskidiği için toplanan büyük Türk bayrağı da yanarken Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli olaydan gece 03.30'da haberi olduğunu söyledi.

Muhtar Becerikli, "Gece 03.30'da mahallemin fırıncısı aradı. Muhtarlığın yandığını söyledi. İnanmadım şaka gibi geldi. Geldiğimde her yer benzin kokuyordu. En çok üzüldüğüm nokta merkezde böyle bir olayın olmasına çok çok üzüldüm. Tek kadın muhtar olduğumdan dolayı mı oldu yoksa bu derenin üzerinde madde bağımlıları çok fazlaydı onları temizlediğim için mi oldu hiç bilmiyorum. Kimseyle kişisel bir problemim yok. Yangına müdahale edilmese ve duvardaki elektrik panosu patlasaydı mahalle sakinlerim de zarar görecekti en çok üzüldüğüm nokta bu. Kayıtlarda yaktıkları an yok çünkü burayı gören bir kamera yok ama ilerde bir sokakta kaçan gençler gözüküyor. Emniyet gereğini yapacaktır.

 

TÜRK BAYRAĞI DA ZARAR GÖRDÜ

Mahalle çocuklarına benziyor ama buna emniyet gereğini yapacak. Bizler bilemiyoruz. Caddede asılı olan çok büyük bir Türk bayrağımız vardı. Eskidiği için toplamıştık. Onu zabıtaya verip yenisini talep edecektik o da burada duruyordu. O da maalesef yangından nasibini almış. En çok da üzüldüğümüz olaylardan biri o oldu. Hiçbir şey konduramıyorum. Ne olduysa çok yazık olmuş. Gençliğimiz bu hale gelmiş. Ben tekrar bu derenin üzerini madde bağımlılarından temizlediğime mutluyum, korkmuyorum, ayaktayım. Hiçbir zaman da korkmayacağım çünkü devletim yanımda" dedi.

Emniyet olayla ilgili incelemesini devam ettirirken yangında Türk bayrağı ile birlikte kapının üzerinde asılı bulunan Türk bayrakları da zarar gördü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da bir evde yangın çıktı
GÜNDEM

Kütahya'da yangın: 2 çocuk mahsur kaldı!
Konyalı Komando bölgede yaşananları anlattı
GÜNDEM

Konyalı Komando yaşananları anlattı!
DEAŞ'ın sansasyonel eylem planını polis önledi
GÜNDEM

DEAŞ'ın sansasyonel eylem planı böyle önlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
GÜNDEM

Erdoğan'dan Noel mesajı!
HDP'li Selma Irmak'a 'aşağılama' suçlamasıyla dava açıldı
GÜNDEM

HDP'li vekile 'aşağılama' suçlamasıyla dava
Şırnak'ta bir ailenin yastık içerisine gizlediği 28 bin lirası yandı
GÜNDEM

O yastıkla beraber, hayalleri de kül oldu!
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!
Sivas'ta tavuk dürümden bonzai çıktı
GÜNDEM

TAVUK DÜRÜMÜN İÇİNDEN ÇIKTI!
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!