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Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:46:35 AA

Rize'de yaşayan Leyla Çelik, annesini doğum sırasında kaybeden buzağıya annelik yapıyor

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    Rizeli Leyla Çelik, doğum sırasında annesi ölen ve "Kadife" adını verdiği buzağıyı evinde besliyor.

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    Babasının vefatı sonrası yaşadığı İstanbul'u terk eden Çelik, memleketi Rize'nin İyidere ilçesindeki annesinin yanına yerleşti.Burada beslediği "Hanımkız" isimli ineğinin, 15 gün önce yavrusunu dünyaya getirirken can vermesinden büyük üzüntü duyan Çelik, "Kadife" adını verdiği buzağının bakımını üstlendi.

     

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    "Kadife"ye bir süre ahırda bakan Çelik, soğuk nedeniyle hastalanması üzerine buzağıyı evinde beslemeye başladı.Yaklaşık 10 gündür evinde baktığı buzağıya iğne yapan ve biberonla süt veren Çelik, ördüğü elbiseyi giydirdiği "Kadife"nin altına bez bağlıyor, zaman zaman güzel kokması için parfüm sıkıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 dakika önce
    İnsan bu şekilde güzel davranışlar için yaratıldı
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