Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor

5 | 8

"Kadife"ye çok alıştığını kaydeden Çelik, "Evin bir ferdi gibi oldu. Zaten bir çocuk özlemi içerisindeyiz. Evimizde bir çocuk yok ve kalabalık değiliz. Annem ile yaşıyoruz. Bir yalnızlık ve hep bir çocuk özlemi vardı. Bu sanki bize bir çocuk oldu. Evladımız, büyütüyoruz annem ile beraber." diye konuştu.