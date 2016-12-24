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İzmir'de cinsel istismar iddiasına tutuklama

İzmir'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan iki kız çocuğunun, kendileriyle aynı yaşa olan iki erkeğin evinde olduğu belirlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:59:33 Güncelleme: 13:04:29 DHA

İzmir'in Bergama İlçesi'nde kayıp olarak aranan yaşı küçük 2 kız çocuğu, polis tarafından yine yaşı küçük 2 erkekle bulundu. Kayıp çocuklardan birine cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 16 yaşındaki F.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki N.T. ile aynı zamanda komşusu olan 16 yaşındaki H.A., geçen pazar günü evlerine gelmedi. Aileleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bergama Emniyet Müürlüğü Çocuk Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu bir gün sonra, kayıp kız çocuklarının, ilçede bir oto yıkamacıda çalışan F.K. ile 16 yaşındaki S.Y.'nin evinde olduğu belirlendi.

 Yapılan baskında iki ız evden alındı, F.K. ile S.Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. N.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen F.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Kız çocukları ise ailelerine teslim edildi.

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