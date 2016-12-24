Devlet Bahçeli'den Fırat Kalkanı uyarısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.
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YORUMLAR 3
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Misafir 5 dakika önceel bab tan elimiz boş dönersek tüm Türkiye yi riske atarız00
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Misafir 5 dakika öncesen büyük bir lidersin devlet bahçeli00
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Misafir 14 dakika öncesavaşa hazrırız beklıyoruz00
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Misafir 29 dakika öncereis haklı00
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Misafir 30 dakika önceTÜRKİYENİN SİGORTASI, ALLAH ÖMÜR VERSİN00
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