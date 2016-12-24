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MHP Devlet Bahçeli
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Devlet Bahçeli'den Fırat Kalkanı uyarısı

MHP lideri Bahçeli, "El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:15:17 Güncelleme: 14:29:05

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    el bab tan elimiz boş dönersek tüm Türkiye yi riske atarız
  • Misafir 5 dakika önce
    sen büyük bir lidersin devlet bahçeli
  • Misafir 14 dakika önce
    savaşa hazrırız beklıyoruz
  • Misafir 29 dakika önce
    reis haklı
  • Misafir 30 dakika önce
    TÜRKİYENİN SİGORTASI, ALLAH ÖMÜR VERSİN
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