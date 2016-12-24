GÜNDEM
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:47:02 | Güncelleme: 15:05:42
İHA
Kütahya'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti
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İddiaya göre, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bir evde, 2 çocuğun yalnız kaldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan iki eve daha sıçradı.
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Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına aldı.
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Yangının söndürülmesinin ardından Berkay Yenilmez (3) ve Berat Yenilmez'in (6) cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Murat ve Döndü Yenilmez çiftinin, 2 katlı evlerinden sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere ayrıldığı iddia edildi.
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Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, çocukların cesetlerinin savcının yapacağı incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.
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Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Saraçoğlu, "Yangında maalesef 2 çocuk hayatını kaybetti. Üzgünüz.
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İddiaya göre, anne sabah saatlerinde çocuklarının üzerinden kitleyerek işe gitmiş" dedi.
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Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.
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