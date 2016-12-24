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Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:47:02 İHA

Kütahya'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti

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    İddiaya göre, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bir evde, 2 çocuğun yalnız kaldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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    Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan iki eve daha sıçradı.

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    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına aldı.

 

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