Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı

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Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.