Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:10:31 | Güncelleme: 15:34:07
AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde taksici ve servisciler, yaşanan terör olaylarını kınamak için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı
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Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı.
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Kepez ilçesindeki Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarını bayraklarla donattı.
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Daha sonra yola çıkan sürücüler korna çalarak Konyaaltı Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu başlangıç noktasında tamamladı.
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Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.
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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise her zaman devletin, milletin ve ay-yıldızlı bayrağın yanında olduklarını söyledi.
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Türkiye'de son dönemde artan terör olaylarını kınama adına konvoy düzenlediklerini ifade eden Alkan, şunları kaydetti:
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"Antalya'daki 3 bin 750 taksicimiz, bin 600'e yakın servisçimiz terörü lanetliyor.
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Yaklaşık 3 bin araçla terörü kınama konvoyu yapıyoruz.
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İnşallah bundan sonra şehitler olmaz, analar ağlamaz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez.
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Gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Türkiye'den başka hiç bir yerde yapamayız.
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Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düştüğü inancındayız.
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Bu inanç, bilinç ve düşünceyle bu konvoyu düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz.
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İnşallah bundan sonra şehit haberi duymayız."
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ülkede son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetlemek için konvoy düzenlediklerini esnaf ve sanatkarların her zaman devletin yanında olduğunu söyledi.