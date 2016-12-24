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Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:10:31 AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde taksici ve servisciler, yaşanan terör olaylarını kınamak için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı

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    Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı.

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    Kepez ilçesindeki Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarını bayraklarla donattı.

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    Daha sonra yola çıkan sürücüler korna çalarak Konyaaltı Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu başlangıç noktasında tamamladı.

     

 

 

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