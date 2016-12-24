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Milyonlar tek yürek oldu, "teröre lanet" okudu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:10:31

Antalya, Batman, Mersin ve Samsun'da teröre lanet yürüyüşü ve konvoyu yapıldı

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    "VATAN İÇİN ÖLÜRÜZ, VATAN İÇİN BURADAYIZ"

    Antalya'da taksici ve servisçiler terör olaylarına tepki için yaklaşık 3 bin araçla konvoy yaptı. Kepez ilçesindeki Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplanan taksici ve servisçiler araçlarını bayraklarla donattı.

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    Daha sonra yola çıkan sürücüler korna çalarak Konyaaltı Sahil Yolu'ndan ilerleyerek terör protestosunu başlangıç noktasında tamamladı.

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    Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde terör oyunları oynandığını belirterek, "Bizim başka ülkemiz yok sadece Türkiye'miz var. Vatan için ölürüz, vatan için buradayız." dedi.

     

 

 

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