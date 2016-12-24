Milyonlar tek yürek oldu, "teröre lanet" okudu

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Gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Türkiye'den başka hiç bir yerde yapamayız. Onun için bu ülke bizimse hepimize sorumluluk düştüğü inancındayız. Bu inanç, bilinç ve düşünceyle bu konvoyu düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra şehit haberi duymayız.