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Batman'da binlerce kişi 'teröre lanet' için bir araya geldi

Batman'da binlerce kişi, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki vermek için 'Kürtüz, Türküz, Çerkeziz, kardeşiz' pankartlarıyla teröre lanet yürüyüşü düzenledi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:12:15 Güncelleme: 16:15:12 İHA

Batman'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Şubesi öncülüğünce 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Batman'da faaliyet gösteren 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu, Memur Sen Batman Şubesi organizasyonunda 'teröre lanet kardeşliğe davet' yürüyüşünde bir araya geldi. Batman Belediyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar buradan ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Son dönemde artan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleşen yürüyüşte teröre lanet eden binlerce kişi, ellerinde Kürtçe 'Yeter artık' anlamına gelen "Edi Besse" ve 'Benim için ölme, öldürme', 'Kürtüz, Türküz, Çerkeziz, kardeşiz' pankartlarını taşıyarak 'Kahrolsun PKK, kahrolsun küresel şeytanlar, zalimler için yaşasın cehennem' sloganları attı.

100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Kürtü ile, Türkü ile alanlarda olduklarını ve kimsenin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını haykırdı.

"KORKU SALMAYA ÇALIŞANLAR ELBET CEZALARINI BULACAKLAR"

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan Memur Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, PKK''nın çukur eylemleri ile birlikte bölge halkına uzun yıllar unutmayacakları eziyetleri çektirdiğini söyledi. Ergin, "Evlerini barklarını başlarına yıkmış pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirdiler.

Çukur siyasetiyle itibar kaybeden PKK terör örgütü son olarak güvenlik güçlerimizi hedef aldı.  Hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbette kırılacaktır.

Yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezalarını bulacaklardır" dedi.  Basın açıklamasının ardından kabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

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