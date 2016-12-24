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Devlet Bahçeli köstekli saatini gazetecilere gösterdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:44:32 AA

MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönem Sertifika Töreni'nde, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı.

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    Tören sırasında Bahçeli'nin takım elbise içerisine giydiği yelek ve gümüş renkli köstekli saati dikkat çekti.

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    Bahçeli, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    adı gibi devlet.
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