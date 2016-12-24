GÜNDEM
Devlet Bahçeli köstekli saatini gazetecilere gösterdi
24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:44:32 | Güncelleme: 17:20:01
AA
MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönem Sertifika Töreni'nde, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katıldı.
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Tören sırasında Bahçeli'nin takım elbise içerisine giydiği yelek ve gümüş renkli köstekli saati dikkat çekti.
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Bahçeli, gazetecilerin isteği üzerine köstekli saatini yeleğinin cebinden çıkararak, foto muhabirlerine gösterdi.
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Saatin üzerinde MHP Genel Merkez binasının figürünün işlendiği görüldü.
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Bahçeli’nin tesbih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduğu öğrenildi.
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Bahçeli’ye konuşmasından sonra çift başlı Selçuklu Kartalı hediye edildi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıllarda, kendi adını taşıyan tesislerin açılışına 1987 model klasik otomobiliyle gelmiş, klasik otomobil merakını basın mensupları ile paylaşmıştı.
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Devlet Bahçeli'nin yüzük koleksiyonu da bir dönem konuşulmuştu.
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