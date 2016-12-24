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Bursa'da kanalizasyon kazısında göçük meydana geldi

Bursa'da, 7 katlı lojmanın kazı çalışmaları sırasında kanalizasyonda bulunan işçi göçük altında kaldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:30:49 Güncelleme: 17:35:45 DHA

Bursa'da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinini kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi.

Burada çalışan bir işçi, göçük sonucu toprak altında kaldı. İsmi öğrenilemeyen işçinin kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

 

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