Başbakan Yıldırım konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunuyor...

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"Ülkemizin gücünü hafife alamayalım küçümsemeyelim bütün bunlar gelip geçicisdir. Bİz diyoruz dünya bölgesel sorunlara karşı adil olsun. Herkes sırtımızı sıvazlıyor. Tamam yapıyoruz da sizne yağıyorsunuz. Şuradaki sorunları çözmek için fedakarlık yapıyor msuunuz? Bırakın rekabeti gelin insanları kurtaralım .VE bu nokatya geliyorlar."