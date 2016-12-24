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Gaziantep usulü rekor!

24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:02:16 AA

Gaziantep'te rekor denemesi kapsamında 100 çocuk, 750 kilogram baklava kullanarak 39 metrekare büyüklükteki "Çingene Kızı Mozaiği"ni yaptı

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    Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneğince (UMOSAD) Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen rekor denemesi kapsamında 100 çocuğun 750 kilogram baklava kullanarak yaptığı 39 metrekare büyüklükteki "Çingene Kızı Mozaiği", Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.

     

     

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    Rekor denemesi kapsamında yapılan "Çingene Kızı Mozaiği", Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezinde tanıtıldı.

     

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, mozaiğin yapımında emeği geçen herkese, başka çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti.

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    Şahin, 2016 yılının sonuna gelindiğini belirterek, "Çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz çok yandı, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının gözlerindeki çekim gücünde tatlıyı birleştirdiğimizde nefis oldu."

     

     

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