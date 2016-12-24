Gaziantep usulü rekor!

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"Onların torunları da 15 Temmuz'da çok sağlam durdu. Kendinizi alkışlayın. Bu torunlar olarak şimdi biz artık bir şey söylüyoruz. Arkeolojide iddialıyız. Roma döneminin en güçlü eserleri burada. Hitit döneminin en güçlü eserleri, Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti bu topraklarda."