Mardin'de PKK sığınağı bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta örgütsel doküman ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, uzun namlulu tüfek dürbünü, telsiz, 60 kaçak sigara, radyo, kimlik, 20 metre kablo, 25 orta boy pil, piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.