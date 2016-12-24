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Manisa'da cinsel istismar iddiasına 1 tutuklama

Manisa'da zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 21:25:57 Güncelleme: 21:26:49 AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Zihinsel engelli K.A. (17), kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu belirtmesi üzerine ailesi Demirci Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Volkan D. (23) ve B.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Volkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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