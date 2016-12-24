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CHP Grup Başkanvekili Altay: Anayasa mücadelemizi sürdüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Altay, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonunun pazartesi günü yapacağı toplantıda hakkında konuştu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 21:59:22 Güncelleme: 22:05:05 AA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan ve CHP'li milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Altay, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un, anayasa değişiklik teklifinin geneli üzerinde sadece CHP'li 11 milletvekili konuşma yapmışken, kifayeti müzakere önergesini kabul ederek, söz taleplerini yok saydığını öne sürdü.

TBMM'nin, kanunların yapıldığı yer olduğuna işaret eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanunların hiç çiğnenmeyeceği bir yer varsa orası TBMM, anayasanın çiğnenmeyeceği yer varsa orası da Anayasa Komisyonudur. Pazartesi, bu konudaki hukuk, içtüzük, anayasa, demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz."

"KOMİSYON İÇTÜZÜĞE UYGUN ŞEKİLDE BU TARTIŞMAYI TAMAMLASIN"

Bülent Tezcan da sadece Anayasa Komisyonunun CHP'li üyeleri olarak değil tüm CHP milletvekilleriyle, bu konuya ne kadar önem verdiklerini göstererek, gece geç vakitlere kadar çalışmalara etkili şekilde katıldıklarını anlattı.

"Bir an önce komisyon özgürce, İçtüzüğe, geleneklerine uygun şekilde bu tartışmayı tamamlasın." diye konuşan Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine katılıp katılmayacaklarına ilişkin soruya, "O sonraki değerlendirme. Bakacağız. Mücadelenin çok yöntemi var." karşılığını verdi.

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