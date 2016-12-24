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Balıkesir'de göçmen kaçakçıları yakayı ele verdi

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:16:52 Güncelleme: 22:19:09 AA

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında, 20 Aralık'ta kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayla ilgili organizatör oldukları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ayvalık Maden adası yakınlarında meydana gelen kaçakları taşıyan teknenin batmasıyla ilgili soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddia edilen Ş.K. ile M.C'yi gözaltına aldı.

Soruşturmalarını derinleştiren ekipler, Afgan uyruklu şahısların sevkiyatının İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir güzergahlarından Ayvalık'a getirildiğini belirledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından göçmenlerin Ayvalık'a getirilmesine yardımcı oldukları belirlenen T.E, K.A, A.O. ve M.B.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvalık'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar Ş.K, M.C, K.A, A.O. ile M.B.Y, "göçmen kaçakçılığı" ve " olası kasıtla adam öldürme" suçlarından tutuklanırken T.E. ise savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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