Malatya'daki kafe baskınında otomatik silah kullanılmış

Ferdi DURDU/ MALATYA



Malatya'da Sümer park (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve 1 yıl öncede işletmecisi cinayete kurban giden kafede, 21 Aralık gecesi kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan Ümit Kahraman Tutal hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede kar maskesiyle kahveye giren kişilerin T.O. ve M.R. olduğu, 11 saniyede baskını gerçekleştirdikleri belirlendi. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesini alan polis, aralarında baskını gerçekleştirenlerinde bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada, Ümit Kahraman Tutal isimli kişinin öldüğü silahlı kafe baskınının, aynı kafede 6 ay önce gerçekleşen yaralama olayı ile bağlantısının olduğu belirlendi.



OTOMATİK SİLAH KULLANMIŞLAR

T.O ve M.R'nin ifadeleri doğrultusunda, kafe baskınında kullanılan silahlar ise Konak Mahallesi yolu üzerinde toprağa gömülü vaziyette bulundu. 2 tabanca ve 1 otomatik tüfek ele geçiren polis, Çek yapımı CS-25 Thomson otomatik suikast silahının Malatya'da ilk defa bulunduğu kaydetti. Polis, silahın nereden ve ne şekilde temin edildiğini belirlemek için çalışma başlattı.



SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme aralarında saldırıyı gerçekleştiren T.O ve M.R.'nin de bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verirken, H.B.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.



AYNI KAFEDE 2 CİNAYET, 1 YARALAMA

Bu arada, cinayetin işlendiği Abdullah Gül Parkı'ndaki kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş da 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi'nde Lütfi Arpacı adlı kişinin tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde yaşanan silahlı olayda ise 31 yaşındaki Tuncer B. yaralanmıştı.