24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Malatya
GÜNDEM

Malatya'daki kafe baskınında otomatik silah kullanılmış

Malatya'da 3 gün önce bir kafeye yönelik maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda Çek yapımı CS-25 Thomson marka otomatik silah kullanıldığı belirlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:33:15 Güncelleme: 23:16:38 HABERTURK.COM

Ferdi DURDU/ MALATYA

Malatya'da Sümer park (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve 1 yıl öncede işletmecisi cinayete kurban giden kafede, 21 Aralık gecesi kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan Ümit Kahraman Tutal hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede kar maskesiyle kahveye giren kişilerin T.O. ve M.R. olduğu, 11 saniyede baskını gerçekleştirdikleri belirlendi. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesini alan polis, aralarında baskını gerçekleştirenlerinde bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada, Ümit Kahraman Tutal isimli kişinin öldüğü silahlı kafe baskınının, aynı kafede 6 ay önce gerçekleşen yaralama olayı ile bağlantısının olduğu belirlendi.

OTOMATİK SİLAH KULLANMIŞLAR

T.O ve M.R'nin ifadeleri doğrultusunda, kafe baskınında kullanılan silahlar ise Konak Mahallesi yolu üzerinde toprağa gömülü vaziyette bulundu. 2 tabanca ve 1 otomatik tüfek ele geçiren polis, Çek yapımı CS-25 Thomson otomatik suikast silahının Malatya'da ilk defa bulunduğu kaydetti. Polis, silahın nereden ve ne şekilde temin edildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme aralarında saldırıyı gerçekleştiren T.O ve M.R.'nin de bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verirken, H.B.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

AYNI KAFEDE 2 CİNAYET, 1 YARALAMA

Bu arada, cinayetin işlendiği Abdullah Gül Parkı'ndaki kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş da 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi'nde Lütfi Arpacı adlı kişinin tabanca ile ateş açması sonucunda öldürülmüştü. Aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde yaşanan silahlı olayda ise 31 yaşındaki Tuncer B. yaralanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Malatya'da kafeye kar maskeli baskın: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Malatya'da kar maskeli saldırgan dehşeti
Malatya'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
GÜNDEM

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Eksi 10 derecede TOKİ nöbeti!
GÜNDEM

Eksi 10 derecede TOKİ nöbeti!
Vatandaşlar TOKİ konutları için banka önünde sabahlayacak
GÜNDEM

TOKİ için sabahlayacaklar
Malatya'da kar maskeli market soygunu
GÜNDEM

Malatya'da kar maskeli market soygunu
FETÖ’cüler Sisi’ye destek için Mısır’dan imam getirmiş
GÜNDEM

FETÖ "darbeci imam" getirtmiş
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!
HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan tutuklandı
GÜNDEM

HDP'Lİ SADUN DOĞAN TUTUKLANDI
CHP Grup Başkanvekili Altay: Anayasa mücadelemizi sürdüreceğiz
GÜNDEM

"ANAYASA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Gaziantep usulü rekor!
GÜNDEM

GAZİANTEP USULÜ REKOR!
Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yle birleştirme zamanı geldi
GÜNDEM

"CUMHURBAŞKANIMIZI AK PARTİ'YLE BİRLEŞTİRME ZAMANI GELDİ"
Başbakan Binali Yıldırım: Size bu aklı kim veriyor?
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SİZE BU AKLI KİM VERİYOR?