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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Bartın'da bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı gözaltına alındı

25 Aralık 2016 Pazar, 00:24:46 Güncelleme: 00:26:18 AA

Bartın'da bir kişi, tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akpınar köyünde Recep B. (63) ile oğlu Hasan B. (40) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B, evdeki av tüfeği ile babası Recep B’ye üç el ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Recep B'yi ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Recep B, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan B, olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Recep B'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

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