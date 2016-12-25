Darbeciler hâkim önüne çıkıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 13 ilde, 32'si sivil, 61'i polis, bin 516'sı asker olmak üzere 808'i tutuklu toplam bin 609 şüpheli hakkında açılan davalardan 23'ü tamamlandı. Darbe girişimine ilişkin, İstanbul’da 5, Ankara’da 4, Balıkesir, Bursa, Adana ve Antalya'da 2, Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum, Malatya, Mersin ve Zonguldak'ta 1’er olmak üzere, 13 ilde 24 iddianame hazırlandı. Ankara'daki 4 iddianamede 443, İstanbul'daki 5 iddianamede 80'i tutuklu 279, İzmir'deki iddianamede 152'si tutuklu 267 şüpheli yer aldı. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'da 29 polise açılan ilk dava, 27 Aralık Salı günü Silivri'de başlayacak. Davalarda en önemli suçlamalar "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" olarak yer aldı. Şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli hapis cezaları istendi. İşte tamamlanan iddianameler...

İSTANBUL

ÖZEL HAREKÂT’I HUBER'E GÖTÜRMEYEN POLİSLER

İstenen ceza: 21 polise ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 29 polis

İlk duruşma: 27 Aralık'ta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

SABİHA GÖKÇEN’İ İŞGAL DAVASI

İstenen ceza: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis

Sanık sayısı: 34’ü er, 62 asker

İlk duruşma: 23-27 Ocak'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İŞGALİ

İstenen ceza: 3'er kez müebbet, 15 yıla kadar hapis

Sanık sayısı: 14'ü rütbeli, 60'ı er 74 asker

İlk duruşma: 6-10 Şubat’ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 12'si tutuklu, 90 şüpheli

İlk duruşma: Tarih belli değil

İSTANBUL VALİLİĞİ’Nİ İŞGAL (2. DAVA)

İstenen cezalar: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 23'ü er olmak üzere 24 asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

ANKARA

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ DAVA

İstenen ceza: 17 sanık için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 17 asker

İlk duruşma: 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI’NI ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 38 darbeci asker için 4'er kez, 31 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 69 şüpheli asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

ETİMESGUT ALAY KOM.'LIĞI İŞGAL GİRİŞİMİ

İstenen ceza: 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: 27 asker

İlk duruşma: Tarih belli değil

POLATLI TOPÇU TUGAYI

İstenen ceza: 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanık sayısı: Kurmay Albay Bilal Akyüz ile farklı rütbelerde görevli 330 şüpheli.

İlk duruşma: Tarih belli değil