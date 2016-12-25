Sanal kumar çetesinde iddianame tamam, 15 yıl hapisle yargılanacaklar

İngiltere ve Kıbrıs merkezli “sanal kumar ve bahis” oynatan uluslararası şebekenin Türkiye temsilcileri olduğu iddia edilen 39’u tutuklu 236 şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırl andı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı İsmail Ünsal’ın hazırladığı 170 sayfalık iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak” ve “yasadışı bahis oynatmak” suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

70 MİLYON DOLARLIK MALA EL KONULDU

İddianameye göre; İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ile bahis oynatan ve ayda 150 milyon dolar (yaklaşık 540 milyon TL)gelir elde eden uluslararası şebekenin Türkiye temsilcilerine yönelik “Handikap” isimli operasyon düzenlendi. Bir işadamının yeğeninin sanal kumar müptelası olduğu yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sanal kumar çetesinin İstanbul’da bulunan 6 ofisi ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık Suçları Bürosu ekiplerince, 20 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda emekli Emniyet Müdürü Cengiz E. ile polislerin de aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Çetenin kumardan elde ettiği 6 milyon lira kumar parası ele geçirildi. İfadesi alınan şüphelilerden 10 kişi serbest bırakıldı, tutuklamaya sevk edilen 47 şüpheliden 39’u nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı, 8 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelerinin, 70 milyon dolar değerindeki lüks otomobil, konut ve banka hesaplarına hâkimlik kararı ile el konuldu.

GÜMRÜKLÜ SAHAYI GEÇMEDEN TOPLANTI

Uluslararası sanal kumar çetesinin İngiliz uyruklu lideri Scott William Masterton’un Atatürk Havalimanı’na geldiği, gümrüklü sahayı geçmeden Türkiye’deki temsilcilerini çağırarak orada toplantılar yaptığı belirlendi. İngiltere’deki 400 milyon dolarlık legal bir bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapan Masterton’un böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtildi.

GÜNLÜK KAZANÇ 3 MİLYON DOLAR

İddianameye göre, 150’yi aşkın illegal kumar sitelerinin İstanbul’da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4’ünün İngiliz, 2’sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği saptandı. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon dolar olduğu belirlendi.

Veli SARIBOĞA / GAZETE HABERTÜRK