25 Aralık 2016 Pazar, 11:36:49 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:50:02
HABERTURK.COM
Yurt genelinde soğuk sistem etkili oluyor. İstanbul'da ise çarşamba günü karla karışık yağmur etkili olacak
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Bugün yağışlar iç ve batı kesimlerde görülecek. Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinin genelinde, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinde yağışlar bekleniyor.
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Yağışlar Akdeniz kıyı şeridi boyunca, Batı Karadeniz'in kıyısında yağmur şeklinde olacak. Yağışlar alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
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Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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Sıcaklıkların yurt genelinde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
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Pazartesi Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.
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Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
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Salı günü yağışlı hava iç ve doğu kesimlere doğru kayıyor. Orta Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında, Doğu Anadolu bölgesinin batısında yağışlar bekleniyor.
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Samsun, Ordu çevrelerinde, Şanlıurfa'dan başlayan Antalya'nın doğu ilçelerine kadar alanda yağışlar yağmur şeklinde olacak. Antalya'da ise karla karışık yağmur beklentisi var.
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İç bölgelerdeki yağışların da kar şeklinde olması bekleniyor.
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Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
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Çarşamba günü yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da çarşamba günü etkili olması beklenen yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
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Çarşamba günü yurtta hava durumu
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Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre, yılbaşında kar yağışı etkili olacak.
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30-31 Aralık'ta yurdun neredeyse tamamında kar yağışı bekleniyor.
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AA'nın haberine göre, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Boluda gece başlayan kar yağışı, TEM Otoyolunun Dağkent Viyadükleri, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükleri ile D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişi, Karanıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini artırdı.
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Bölgede yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu ile D-100 karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise her iki güzergahta sürücüleri, kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ekipler, sürücülerden araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
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Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Yetkililer, yarın havanın bulutlu olacağını, çarşamba gününden itibaren hafta sonuna kadar kar yağışı beklendiğini kaydetti.