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Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.