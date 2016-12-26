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Hava durumu 26.12.2016

25 Aralık 2016 Pazar, 11:36:49 HABERTURK.COM

Yurt genelinde soğuk sistem etkili oluyor. İstanbul'da ise çarşamba günü karla karışık yağmur etkili olacak

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    1 | 20

    Bugün yağışlar iç ve batı kesimlerde görülecek. Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege bölgesinde, İç Anadolu bölgesinin genelinde, Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinde yağışlar bekleniyor.

     

  • 2
    2 | 20

    Yağışlar Akdeniz kıyı şeridi boyunca, Batı Karadeniz'in kıyısında yağmur şeklinde olacak. Yağışlar alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. 

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    3 | 20

    Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 saat önce
    BU HAFTA KAR VARMI
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