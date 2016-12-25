1915 - Her zaman cıvıl cıvıl Eminönü ve Galata Köprüsü üzerinde elektrikli tramvaylar
8
8|49
1924 - Cadde-i Kebir, Pera
9
9|49
1927 - Tranvay işletmesine destek olmak amacıyla Fransa'dan getirilen (Renault Scemia) İstanbul'un ilk otobüslerinden biri Maçka Yokuşu'nu tırmanıyor
HABERİN DEVAMI
10
10|49
Bu otobüsler "Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan-Sultanhamam-Yenicami Eski Postane" arasında hizmet vermeye başladı.
11
11|49
1928 - Eminönü
12
12|49
1928 - Beyoğlu, Pera
HABERİN DEVAMI
13
13|49
1931 - Beyazıt-Taksim arasında hizmet veren hat Taksim-Beşiktaş hattına çevrildi.
14
14|49
1935 - Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişi
15
15|49
1939 - İstanbullularca coşkuyla karşılanan ve resmi törenlerde kutlanan İETT'nin millileşmesi, Taksim Meydanı
HABERİN DEVAMI
16
16|49
1940 - Galata Köprüsü, Karaköy'e bakış
17
17|49
2. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda yedek parça sıkıntısı nedeniyle Renaultlar hizmetdışı bırakıldı. İstanbullular kısa bir süre otobüssüz kaldı ve şehiriçi ulaşım eskiden olduğu gibi tramvaylarla sağlanmaya çalışıldı.
18
18|49
Savaş nedeniyle hiçbir dış üretici Türkiye'ye otobüs satamadığı için idare bu sorunu aşmak için İsveç'ten 15 adet kamyon satın aldı ve kasaları çıkartılarak üzerine yolcu kabinleri giydirilip otobüs olarak kullanıldı.
HABERİN DEVAMI
19
19|49
Kamyon otobüsleri, aynı yıl ABD'den satın alınan Gasoille-White orijinal otobüsler takibetti. Bu otobüsler montajları yapıldıktan sonra 1943'te "Taksim-Beşiktaş" ve "Eminönü-Beşiktaş" hatlarında seferlere başladı.
20
20|49
1945 - 45'li yıllarda ilk burunsuz otobüsler çalışmaya başladı. Scania-Vabis B-41 model otobüslerin ilginç yanı, direksiyonlarının sağ tarafta bulunmasıydı. Trafikte bazı sıkıntılara sebep olsalar da 4 yıl boyunca "Taksim-Boğaziçi-Sarıyer" hattında çalıştırıldılar.
21
21|49
1947 - İETT İdaresi, İsveç'ten, 50 araç birden satın aldı ve filo sayısını 79'a yükseltti.
HABERİN DEVAMI
22
22|49
1951 - Almanya'dan 100 otobüs temin edildi. Büssing 5500/6000 TU.10 model otobüslerin hizmete girmesiyle birlikte hatların sayısı 29'a yükseldi.
23
23|49
1954 - Büssing marka 4500-TU. model otobüslerden 5 tane daha getirildi.
24
24|49
1955 - İETT filosuna, Mercedes O321H model otobüsler katmaya başladı. Bu otobüsler her iki yakada hizmet vermeye başladı.
HABERİN DEVAMI
25
25|49
1956 - Çekoslavakya'dan toplam 300 otobüs getirtildi.
26
26|49
1957 - Topkapı Garajı (80 otobüs kapasiteli) hizmete açıldı.
27
27|49
1959 - İETT, 30 adet Büssing 6500-TU.10 model uzun otobüs satın aldı. Kapasiteleri fazla olan Büssingler, yolcu talebinin yoğun olduğu hatlarda hizmet vermeye başladı.
HABERİN DEVAMI
28
28|49
1959 - Levent Garajı hizmete açıldı.
29
29|49
1960 - Başrollerini Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın paylaştığı "Otobüs Yolcuları" filminde rol alan İETT şöförü
30
30|49
1946 - İETT'nin uğradığı büyük yangında araçlarını kaybeden Ankara Belediyesi'ne gönderdiği Ford marka otobüsler
HABERİN DEVAMI
31
31|49
1947 - Özel amaçla tahsis edilen "husisi" tabelalı İETT otobüsü Ayasofya önünde
32
32|49
1948 - Eminönü'nden Galata'ya bakış
33
33|49
1950 - Tünel'in başlangıçta elektrifikasyona geçişe kadar 94 yıl süreyle aralıksız hizmet veren ahşap vagonlar
HABERİN DEVAMI
34
34|49
1950 - Karaköy Meydanı, kaybolan ahşağ cami
35
35|49
1950 - Sirkeci
36
36|49
1956 - Emirgan otobüsü Sarıyer sahil yolunda
HABERİN DEVAMI
37
37|49
1957 - Görüntüsüyle İstanbul fotoğraflarına güzellik katan sevimli Skoda, Üsküdar Meydanı'nda
38
38|49
1958-61 - İETT, Almanya ile toplam 135 otobüslük bir anlaşma yaptı. Bu otobüsleri ağırlıklı olarak Mercedes O321H-L'ler oluşturuyordu.
39
39|49
1960 - Kadro tanımları "hostes" olan ve ağırlıklı olarak Şişli bölgesinde görev yapan bayan biletçiler
HABERİN DEVAMI
40
40|49
1961 - İtalya'dan getirilen ve "tramvayın kardeşiyiz" sloganıyla hizmete verilen troleybüsler
41
41|49
1962 - İETT şöförleri Şişli garajında sefer öncesi son kontrolleri yapıyor
42
42|49
1965 - Dolmabahçe ve suyun öte yanı
HABERİN DEVAMI
43
43|49
1966 - Kısıklı Meydanı, son durak
44
44|49
TÜRK YAPIMI TROLEYBÜS: TOSUN 1968 yılında İstanbul'un ilk "yerli troleybüsü" üretilmeye başlandı.
45
45|49
Yerli troleybüs, Şişli'deki atölyelerde tamamen Türk işçi ve mühendislerinin emeğiyle, eski model bir otobüs şasisi üzerine inşa edildi. 101 kapı numarası konulan yerli troleybüs'e "Tosun" ismi verdildi.
HABERİN DEVAMI
46
46|49
1970 - Unkapanı köprüsünde arka arkaya dizilen troleybüsler
47
47|49
1973 - Boğaziçi Köprüsü (Alman Hoctief ve İngiliz Cleveland firmaları tarafından yapılan) açıldı.
48
48|49
1979 - İETT filosuna Macar yapımı ilk körüklü otobüsler (Ikarus) katıldı.
HABERİN DEVAMI
49
49|49
1979-80 - 128 adet Mercedes-Benz O302 12.RST model iki kapılı otobüs alındı. İlerleyen yıllarda bu otobüsler Anadolu yakasında da kullanılmaya başlandı.