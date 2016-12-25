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İETT arşivinden çıkan kareler

25 Aralık 2016 Pazar, 12:29:07

İşte tarihin tozlu raflarından çıkan fotoğraflar

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    1871 - İstanbul'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane, aynı zamanda İETT'nin kuruluş tarihi.

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    1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy

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    1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe

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