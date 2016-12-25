El Bab'a askeri sevkıyat yapıldı

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi.

Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkıyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkıyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.