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fırat kalkanı, suriye, el bab
GÜNDEM

El Bab'a askeri sevkıyat yapıldı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'a destek obüs ve ZPT sevkıyatı yapıldı

25 Aralık 2016 Pazar, 12:46:24 Güncelleme: 18:30:00 AA

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi.

Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkıyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkıyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 9 saat önce
    Eger isler zora girerse, 80 milyon burdayiz. Bu millet bu yasa kadar korkmadi, yardima ihtiyaciniz olursa kosarak geliriz..
  • Misafir 9 saat önce
    mehter marsina devam
  • Misafir 13 saat önce
    Allah yardimciniz olsun
  • Misafir 16 saat önce
    Hepiniz bizim evladımızsınız. Allah sizleri korusun.
  • Misafir 16 saat önce
    Allah a emanet olun
  • Misafir 21 saat önce
    Allah Türk Askerinin yardımcısı olsun. canım size olsun feda yiğitlerim.
  • Misafir 23 saat önce
    Helal olsun Şerefli türk askeri Allah yardımcınız olsun
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