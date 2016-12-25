El Bab'a askeri sevkıyat yapıldı

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.
Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi.
Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkıyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkıyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.
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YORUMLAR 7
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Misafir 9 saat önceEger isler zora girerse, 80 milyon burdayiz. Bu millet bu yasa kadar korkmadi, yardima ihtiyaciniz olursa kosarak geliriz..00
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Misafir 9 saat öncemehter marsina devam00
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Misafir 13 saat önceAllah yardimciniz olsun90
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Misafir 16 saat önceHepiniz bizim evladımızsınız. Allah sizleri korusun.240
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Misafir 16 saat önceAllah a emanet olun240
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Misafir 21 saat önceAllah Türk Askerinin yardımcısı olsun. canım size olsun feda yiğitlerim.1293
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Misafir 23 saat önceHelal olsun Şerefli türk askeri Allah yardımcınız olsun1290
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