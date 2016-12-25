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Tecavüz mağduru gelin boşanma tazminatı alamadı!

Kayınpederinin tecavüzüne uğrayan 36 yaşındaki gelin, boşanma davasından kocasından talep ettiği tazminat reddedildi

25 Aralık 2016 Pazar, 13:11:55 Güncelleme: 14:28:20 DHA

Antalya'da kayınpederinin tecavüzüne uğrayan gelinin boşanma davasında kocasından talep ettiği tazminat, kayınvalidesini hırsızlıkla suçladığı gerekçesiyle 'eşit kusurlu' görülüp reddedildi.

Antalya'nın bir köyünde oturan Esma A., Döşemealtı İlçesine gelin giden kızı 36 yaşındaki S.Y.'den uzun süre haber alamayınca yanına gitti.

Eve gittiğinde kızını perişan halde bulan Esma A., ne olduğunu sorunca, "Kayınpederim Ali Y. bana tecavüz etti. Durumu kocama anlattım. Bana inanmadı. Bu olayı kimseye anlatmamam için beni iki ay eve kapattılar. Kimseyle de görüştürmediler" dedi.

S.Y.'nin eşi 30 yaşındaki Doğan Y. ise babasına iftira atıldığını iddia etti, karısını yalancılıkla suçladı. Esma A., kızını yanına alıp Dağbeli Mahallesi'ndeki evine götürdü. Ardından taraflar boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Ayrıca Ali Y. hakkında, gelinine karşı nitelikli cinsel saldırı suçundan Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan Ali Y., 7 yıl hapse mahkum edildi. Sanık eylemi gelinine karşı işlediği için cezayı yarı oranında artırıp 10 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, S.Y.'nin ruh sağlığı bozulduğu için cezayı 12 yıla yükseltti. Sanık hakkında takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, Ali Y.'nin yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Karar, iki taraf tarafından da temyiz edildi.

KARŞILIKLI TAZMİNAT TALEBİ

Davayla ilgili Yargıtay süreci devam ederken tarafların birbiri hakkında açtığı çekişmeli boşanma davası ise Antalya 8'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Eşini yalancılıkla suçlayan Doğan Y., S.Y.'nin yemek yapmadığını, babası hakkında kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek iftira attığını, bu yüzden insanların yüzüne bile bakamadığını ileri sürdü, 10 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. S.Y.'nin avukatı ise müvekkiline evde kimse olmadığı sırada kayınpederinin tecavüz ettiğini, eşinin ise babasını koruduğunu, bu olayın duyulmaması için 2 ay eve hapsedildiğini ve kendisine şiddet uygulandığını belirterek, aylık 1000 lira nafaka bağlanmasını, ayrıca 150 bin lira maddi, 150 bin lira da manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat talebinde bulundu.

'S.Y. DE KUSURLU' GEREKÇESİ

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak Doğan Y.'den 12 bin lira alınıp S.Y.'ye maddi tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Ayrıca S.Y.'ye aylık 300 lira nafaka verilmesine karar veren mahkeme, manevi tazminat talebini ise reddetti. Yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nce bozuldu. Bozma kararında, S.Y.'nin de kayınvalidesini hırsızlıkla itham ettiği anlaşıldığından, evlilik birliğini temelden sarsacak şekilde kusurlu bulunduğu belirtildi.

12 BİN LİRALIK MADDİ TAZMİNAT DA REDDEDİLDİ

Antalya 8'inci Aile Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma gerekçesini dikkate alarak davayı yeniden görüştü. S.Y.'ye aylık 300 lira nafaka verilmesi kararını değiştirmeyen mahkeme, her iki taraf eşit kusurlu bulunduğu gerekçesiyle tarafların tazminat taleplerini reddetti. Karar karşısında şoke olan S.Y., kendisinin hiçbir zaman kayınvalidesini hırsızlıkla suçlamadığını söyledi. Bunun tecavüz eylemini örtbas etmeye çalışan kocasının soyut beyanları olduğunu söyleyen S.Y., tazminat talebini reddeden kararı tekrar temyiz edeceklerini söyledi.

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