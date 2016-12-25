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Erzurum, cinsel istismar
GÜNDEM

Erzurum'da 11 çocuğa cinsel istismarda ceza yağdı

Erzurum'da, 11 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmene 297 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, kararının gerekçesini açıkladı

25 Aralık 2016 Pazar, 13:23:13 Güncelleme: 13:28:36

Erzurum'da, 11 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir öğretmene 297 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezasında hiç indirime gitmediği sanığa en üst sınırdan ceza verdi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yakutiye ilçesindeki bir okulda görev yaparken 11 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 297 yıl hapis cezasına çarptırdığı öğretmen A.K. hakkında verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, söz konusu öğretmenin tacizine uğradıkları belirtilen öğrenciler ve aileleri sanık A.K'den şikayetçi oldu. Sanık A.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Esas hakkındaki son görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın atılı suçu işlediğini anlatarak cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti de sanık A.K'ye bir mağdur için önce "çocuğun cinsel istismarı" suçundan, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suçun işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak, takdiren asgari hadden uzaklaşarak 12 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın suç teşkil eden fiilini eğitim ve gözetimi altında bulunan mağdurlara karşı kamu görevini icra ederken gerçekleştirmesi sebebiyle cezayı yarı oranında artırarak A.K'ye 18 yıl hapis cezası veren heyet, suçun birden fazla işlenmesini de gözününde bulundurarak A.K'nin cezasını tek mağdur için 27 yıl hapse çıkardı.

Mahkeme heyeti, diğer 10 mağdur yönünden de aynı gerekçelerle sanığa 27 yıl hapis verdi. 11 mağdura cinsel istismarda bulunduğu belirtilen sanık ise 297 yıl hapis cezası almış oldu.

Gerekçeli kararda ceza indirimine gidilmesine yer olmadığı belirtilerek, sanığa en üst sınırdan ceza verildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 19 saat önce
    pkk lilar fetocular vatan haini bölücüler polise tas atan kamu malina zarar verenler...onlar ne olucak arka kapidan cikicakmi...bence onlarada ağır cezalar verilmeli
  • Misafir 20 saat önce
    Teröristlere de bu gibi cezaları istiyoruz. Teröristleri neden pişmanlık yasasından faydalandırıyorsunuz.
  • Misafir 20 saat önce
    güzel haber
  • Misafir 20 saat önce
    helal olsun o hakime sen çok yaşa hakimim
  • Misafir 21 saat önce
    Sonunda!! Ellerinize saglik.
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