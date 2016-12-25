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pkk, batman
GÜNDEM

Batman'da gri listedeki terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gri listede yer alan bir terörist çok sayıda mühimmatla yakalandı

25 Aralık 2016 Pazar, 14:29:33 Güncelleme: 22:58:54 İHA

Batman'da aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan bir terörist yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (gri listede yer alan üst düzey terörist), silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, 2 adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır" denildi.

BATMAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği, arananlar listesinde olan üst düzey bir PKK'lının yakalandığı operasyon hakkında açıklama yaptı.

Batman Valiliği, arananlar listesinde olan PKK'lı Senar kod adlı Hakkı Turgay'ın yakalandığı operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.

Bu kapsamda; 24 Aralık 2016 tarihinde Batman İl jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan operasyon sonucunda; İçişleri Bakanlığının 'Aranan Terörist Listesi'nde' gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu BTÖ mensubu Senar (k) Hakkı Turgay ve bu terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yapan H.G., Ç.A. ve M.Y. isimli işbirlikçi şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan bu şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; (1) adet el dürbünü, (1) adet el telsizi, (1) adet 9 mm tabanca, (2) adet av tüfeği, (15)adet 9mm fişek, (15) adet kaleşnikof P.Tf fişeği, (17) adet av tüfeği fişeği, (1) adet not defteri, (1) adet sırt çantası, (1) kutu silah temizleme spreyi, (5) adet büyük boy pil , muhtelif giyim malzemeleri, (2) adet terör örğütü mensuplarına ait fotoğraf, (12) adet Cd, (1) adet cep telefonu (2)adet sim kart ve (1) adet otomobil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığınca konulmuştur" denildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 saat önce
    guneydogu problem problem
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