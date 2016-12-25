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E-5 Karayolu Ayvansaray mevkinde otomobil motosiklete çarptı

25 Aralık 2016 Pazar, 15:13:08

Bir otomobilin şerit değiştirdiği sırada motosiklete çarpması sonucu, motosikletteki kadın yola savruldu. Yaralanan kadının eşi bir an olsun elini bırakmadı

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    E-5 Karayolu Ayvansaray mevkinde bir otomobil şerit değiştireceği esnada seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosikletin üzerinden yere savrularak yaralanan kadının eşi bir an olsun elini bırakmadı. 

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    Kaza, saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Ayvansaray mevki Haliç Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. 

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    İddiaya göre, Topkapı'da Okmeydanı istikametine giden 34 ZT 0880 plakalı otomobilin sürücüsü, şerit değiştireceği esnada aynı istikamete seyir halinde olan 34 UK 0985 plakalı motosiklete çarptı.

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