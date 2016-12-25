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Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiği açmaya çalıştı.