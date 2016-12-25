E-5 Karayolu Ayvansaray mevkinde otomobil motosiklete çarptı
25 Aralık 2016 Pazar, 15:13:08 | Güncelleme: 15:22:07
Bir otomobilin şerit değiştirdiği sırada motosiklete çarpması sonucu, motosikletteki kadın yola savruldu. Yaralanan kadının eşi bir an olsun elini bırakmadı
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E-5 Karayolu Ayvansaray mevkinde bir otomobil şerit değiştireceği esnada seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosikletin üzerinden yere savrularak yaralanan kadının eşi bir an olsun elini bırakmadı.
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Kaza, saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Ayvansaray mevki Haliç Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre, Topkapı'da Okmeydanı istikametine giden 34 ZT 0880 plakalı otomobilin sürücüsü, şerit değiştireceği esnada aynı istikamete seyir halinde olan 34 UK 0985 plakalı motosiklete çarptı.
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Çarpma etkisiyle motosiklet üzerindeki genç kadın ve eşi yere savrularak yaralandı.
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Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle yoğunlaşan trafiği açmaya çalıştı.
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EŞİNİN ELİNİ BIRAKMADI Sağlık ekiplerinin müdahalesi sürdüğü esnada şoka girdiği görülen kadının kazadan yara almadan kurtulan eşi, bir an olsun elini bırakmadı. Ekiplerin müdahalesinin ardından genç kadın, ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere Eyüp Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.