Kütahya'daki yangında ölen Berat ve Berkay kardeşler toprağa verildi

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Edinilen bilgiye göre, Kütahya Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında anneleri Döndü Yenilmez işe gittiği için evde yalnız kalan 3 yaşındaki Berkay ile 6 yaşındaki ağabeyi Berat, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında yaşamını yitirdi.