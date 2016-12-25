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Kütahya'daki yangında ölen Berat ve Berkay kardeşler toprağa verildi

25 Aralık 2016 Pazar, 15:36:12 İHA

Evde yalnız kalan 3 yaşındaki Berkay ile 6 yaşındaki ağabeyi Berat, çıkan yangında can vermişti...

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    Kütahya'nın Börekçiler Mahallesinde iki katlı bir evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden 2 çocuk Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaaağaç köyünde toprağa verildi.

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    Edinilen bilgiye göre, Kütahya Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında anneleri Döndü Yenilmez işe gittiği için evde yalnız kalan 3 yaşındaki Berkay ile 6 yaşındaki ağabeyi Berat, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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    Yangında ölen Murat ve Döndü Yenilmez çiftinin oğulları Berat ve Berkay'ın cenazeleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesine getirilerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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