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Samsun Cevdet Arlı
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Samsun'da işitme engellinin şüpheli ölümü

Evinde ölü bulunan işitme engelli Cevdet Arlı'nın, yapılan otopside kafatasında kırık olduğu belirlendi

25 Aralık 2016 Pazar, 15:47:01 Güncelleme: 15:47:43 DHA

Samsun'da yalnız yaşayan işitme engelli 43 yaşındaki Cevdet Arlı evinde ölü bülündü. Arlı'nın otopsisinde kafatasında kırık olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün Canik İlçesi'nde bulunan Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli olduğu belirtilen ve yalnız yaşayan Cevdet Arlı'nın babası Faruk Arlı oğlunu kontrol etmek için dün evine gitti. İddiaya göne anahtarla kapıyı açan baba, oğlu Cevdet Arlı'yı yerde hareketsiz ette bulunca sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cevdet Arlı'nın öldüğünü belirleyip ölümünü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Polisin evde yaptığı gerekli incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Cevdet Arlı'nın kaftasında kırık olduğu ortaya çaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Arlı'nın kaza sonucu mu öldüğü, yoksa cinayete mi kurban gittiği konusunu araştırıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 saat önce
    neden herkes gibi calismak yerine bedavadan para kazanmak pesinde millett
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