GÜNDEM
Samsun'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
25 Aralık 2016 Pazar, 15:50:50 | Güncelleme: 15:54:05
AA
Bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan çıkmak istediği iddia edilen 15 yaşındaki M.D kaçarken çatıda yakalandı
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Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
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İlçedeki bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan çıkmak istediği iddia edilen 15 yaşındaki M.D, alarmın çalması üzerine kaçmaya çalıştı.
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Zanlı bu sırada alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli tarafından yakalandı.
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Zanlının güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçması üzerine durum polise bildirildi.
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Bunun üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yaptıkları çalışmada, kaçan zanlıyı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saklandığı iki bina arasında yakaladı.
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Zanlı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.