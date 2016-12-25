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Samsun'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

25 Aralık 2016 Pazar, 15:50:50 AA

Bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan çıkmak istediği iddia edilen 15 yaşındaki M.D kaçarken çatıda yakalandı

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    Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

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    İlçedeki bir alışveriş merkezinden iki ürün alıp birinin parasını ödemeyerek mağazadan çıkmak istediği iddia edilen 15 yaşındaki M.D, alarmın çalması üzerine kaçmaya çalıştı.

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    Zanlı bu sırada alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli tarafından yakalandı.

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