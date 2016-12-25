GÜNDEM
Nimet Abla bayisinde 60 milyon TL'lik umut kuyruğu
25 Aralık 2016 Pazar, 16:14:00 | Güncelleme: 16:34:55
İHA
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 60 milyon TL'yi kazanmak isteyen vatandaşlar, Nimet Abla bayisinin önünde kuyruk oluşturdu
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Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 60 milyon TL'yi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenmişti.
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Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, şanslı olduklarına inandıkları Eminönü'ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi'ne akın etti.
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60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin girmek isteyen vatandaşlar, gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Gişe önünde görev alan güvenlik ekipleri, vatandaşların izdiham oluşturmaması için yönlendirmelerde bulundu.
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Saatlerce sırada bekledikten sonra biletlerini alan vatandaşların mutlu oldukları gözlendi.
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"Büyük ikramiye çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum"
Sıra beklememek için sıraya girmediğini söyleyen Efkan Kısacık, "Ben sıraya girmedim, dedim ki şans varsa kimden alırsam oradan çıkar dedim.
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Milli Piyango'nun bana çıkacağını sanmıyorum ama çıkarsa Şener Şen gibi saçmayı düşünüyorum" diye konuştu.
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Bir saatten fazla sırada beklediğini ifade eden Sedat Adıyaman, "Bir saatten fazla sıra bekledim. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa barakada olsa bir ev alacağım.
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Benim eşim ikizlere hamile olduğu için onların rızkına aldım" ifadelerini kullandı.
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Kayınbabası için bilet aldığını söyleyen Musa Özkan ise, "Bu biletleri almak için 2 saat falan bekledim.
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Ben bu biletleri kayınbabama aldım. İnşallah kayınbabama çıkar. Onunla konuştum, o da bana 3 tane daha kadın alacağını söyledi" dedi.
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Bilet almak için Van'dan geldiğini belirten Soner Uzun, "Ben bilet almak için Van'dan geldim.
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Şansımızı denemek için 3 saate yakın kuyrukta bekledik. Eğer bana çıkarsa babamı bir daha evlendireceğim" diye konuştu.
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