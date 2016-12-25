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Nimet Abla bayisinde 60 milyon TL'lik umut kuyruğu

25 Aralık 2016 Pazar, 16:14:00 İHA

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 60 milyon TL'yi kazanmak isteyen vatandaşlar, Nimet Abla bayisinin önünde kuyruk oluşturdu

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    Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 60 milyon TL'yi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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    Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon TL olarak belirlenmişti.

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    Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar, şanslı olduklarına inandıkları Eminönü'ndeki Nimet Abla Bilet Satış Gişesi'ne akın etti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 saat önce
    noel kutlamayız ama yılbaşı bileti alırız.müslümanlık kötü tanıtılıyor yanlış
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