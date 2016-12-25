Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde 6 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen maskeli hırsız, çaldığı gitarı televizyonlarda reklamı yayınlanan internet ortamında alışveriş sitesinden satmak isteyince alıcı kılığındaki polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, Menteşe İlçesi'nde son üç ay içinde inşaat malzemesi, restoran ve cafe gibi 6 işyerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde 6 iş yerinden gerçekleşen işyeri hırsızlığının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştirdiği sıralarda kar maskesi ve eldiven kullanması nedeni ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmayı genişletti.

İşyerinden çalınan diz üstü bilgisayar ve elektronik eşyaları satma ihtimaline karşın il genelinde bulunan elektronik eşya satışı yapan yerler ile internet üzerindeki alışveriş siteleri incelemeye alındı.