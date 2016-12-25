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Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi ile neler alınabilir?

25 Aralık 2016 Pazar, 16:50:52

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile neler yapılabilir?

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    Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.

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    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

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    Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 18 saat önce
    kimse umutlanmasın, bana çıkacak :)
  • Misafir 19 saat önce
    hayat:)
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