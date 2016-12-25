2 | 13

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.