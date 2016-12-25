Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi ile neler alınabilir?
25 Aralık 2016 Pazar, 16:50:52 | Güncelleme: 17:36:10
Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile neler yapılabilir?
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Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 60 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor.
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.
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Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor.
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Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor.
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Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor.
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60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.
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5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.
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60 MİLYON TL'YE NELER ALINIR?
Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.
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Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.
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İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken...
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Erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.
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200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken...
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bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.