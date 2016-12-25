Suriyeli çocuk başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Adana'da, pompalı tüfekle başından vurulan Suriyeli çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde, 13 yaşındaki Suriyeli Abdulkerim Jesri'yi başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Jesri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun hastaneye götürülmesi sırasında ambulansta bulunan ve çelişkili ifadeler veren komşusu B.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.