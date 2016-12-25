Beykoz'da siyasi tartışma can aldı

25 Aralık 2016 Pazar, 19:01:14 | Güncelleme: 21:19:17
HABERTURK.COM
Beykoz'da Nihat Bulca ile patronunun oğlu arasında çıkan siyasi tartışma kötü bitti, Bulca aldığı 3 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti
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Müslim SARIYAR-Mustafa ŞEKEROĞLU/ İSTANBUL
İstanbul'da işadamı S.Y'nin yanında 16 yıldır aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50) iddiaya göre, işadamının oğlu Tarkan Y tarafından aralarında çıkan Suriyeli çocuklar ve varlıklı aileler tartışmasında 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Tarkan Y., Sarıyer'de yakalandı.
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TARTIŞMADA 4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Beykoz, Anadolu Hisarı'ndaki olay önceki gün gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 16 yıl boyunca aile şoförlüğü yapan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca, villay işadamı S.Y'yi almak için gitti.
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Güvenlik noktasında bekleyen Bulca, işadamının oğlu 48 yaşındaki Tarkan Y. ile güncel konulardan sohbet etmeye başladı. Güncel konulardan başlayan sohbet bir süre sonra tartışmaya dönüştü.
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Tartışma sırasında Tarkan Y., güvenlik noktasındaki bıçakla Nihat Bulca'yı sağ yüzü, sol yüzü, boyun bölümü ve sağ omuzundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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AYRILDIĞI EŞİ OTOMOBİLLE VİLLADAN ALDI
Olaydan sonra Tarkan Y.'nin, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Ö.U.'yu arayıp, şoförleri Nihat Bulca'yı bıçakladığını söyleyip, kendisini gelip almasını istedi.
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Ayrıldığı eşinin otomobiline binip villadan ayrılan Tarkan Y., Beşiktaş Ulus'ta otomobili terk etti. Polis yaptığı araştırma sonunda sarıyer'de olduğu belirlenen Tarkan Y, yakalanarak gözaltına alındı. Tarkan Y., Asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliğine götürülüp sorguya alındı.
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SURİYELİ ÇOCUKLAR VE VARLIKLI AİLELER TARTIŞMASINDA BIÇAKLADI
Olaydan sonra villaya giden polis görgü tanığı güvenlik görevlisi H.I.'nın ifadesine başvurdu. Güvenlik görevlisinin olayı, "Bir süre önce eşinden ayrılan Tarkan Y., güvenlik noktasına gelip bizimle sohbet ederdi.
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Cumartesi günü S.Y.'yi almaya gelen Nihat Bulca ve yanımıza gelen Tarkan Y. ile yine güvenlik noktasında güncel konulardan sohbet ediyorduk. Nihat Suriyeli çocukların zor şartlarından ve varlıklı ailelerden bahsedince sohbet tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Tarkan Y., güvenlik noktasındaki bıçakla Nihat'ı yaraladı" diye ifade verdiği öğrenildi.
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Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alan kayınçosu Mehmet Arı'nın da işadamı S.Y'nin oğlu Tarkan Y ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti.