Beykoz'da siyasi tartışma can aldı

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Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alan kayınçosu Mehmet Arı'nın da işadamı S.Y'nin oğlu Tarkan Y ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti. Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti.