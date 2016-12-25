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Beykoz'da siyasi tartışma can aldı

25 Aralık 2016 Pazar, 19:01:14 HABERTURK.COM

Beykoz'da Nihat Bulca ile patronunun oğlu arasında çıkan siyasi tartışma kötü bitti, Bulca aldığı 3 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti

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    Müslim SARIYAR-Mustafa ŞEKEROĞLU/ İSTANBUL

    İstanbul'da işadamı S.Y'nin yanında 16 yıldır aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50) iddiaya göre, işadamının oğlu Tarkan Y tarafından aralarında çıkan Suriyeli çocuklar ve varlıklı aileler tartışmasında 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Tarkan Y., Sarıyer'de yakalandı.

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    TARTIŞMADA 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Beykoz, Anadolu Hisarı'ndaki olay önceki gün gün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 16 yıl boyunca aile şoförlüğü yapan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca, villay işadamı S.Y'yi almak için gitti. 

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    Güvenlik noktasında bekleyen Bulca, işadamının oğlu 48 yaşındaki Tarkan Y. ile güncel konulardan sohbet etmeye başladı. Güncel konulardan başlayan sohbet bir süre sonra tartışmaya dönüştü. 

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