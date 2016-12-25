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Sığınmacılar Karadeniz Afgan mutfağı Trabzon
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Sığınmacılar Karadeniz mutfağı ile tanıştı

Trabzon'da "Geleceğin Minik Elleri" projesi kapsamında Türkçe öğrenen Afgan, Iraklı ve Suriyeli sığınmacılar, Karadeniz ve Afgan mutfağının lezzetlerini tattı

25 Aralık 2016 Pazar, 19:20:42 Güncelleme: 19:22:29 AA

Trabzon'da "Geleceğin Minik Elleri" projesi kapsamında Türkçe öğrenen sığınmacılar, Karadeniz ve Afgan mutfağıyla tanıştı.

Ülkelerindeki iç savaş ve karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan Afgan, Iraklı ve Suriyeliler, Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin mutfağında düzenlenen etkinlikte yemek yaparak, Karadeniz ve Afgan mutfağını tanıma fırsatı buldu.

Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği, Beyaz Ay Derneği ve Halk Eğitim Merkezinin iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Minik Elleri" projesi kapsamında Türkçe öğrenen sığınmacılar, aşçı Kurtuluş Çehreli ile Afganistan ve Karadeniz yemekleri pişirdi.

Çoğunluğunu Afgan kadınlarının oluşturduğu, halk eğitim merkezindeki yemek kursunda eğitim alan Trabzonlu kadınların da destek verdiği etkinlikte, Özbeklere ait olan ancak Afganistan'da da bilinen gabile pilavı, sebzeli tavuk çorbası, ekmek tatlısı ve kara lahana sarması yapılarak servise sunuldu.

Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nuray Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu birlikteliği projemizin ikinci ayağı diye adlandırıyoruz. En zoru iki farklı kültüre sahip olan ülkeleri yemekte buluşturmaktı, biz de bunu sağladık. Halk Eğitim Merkezinin kursiyerler için düzenlediği mutfağı kullandık. Aşçı Kurtuluş Çehreli de bizlere yardımcı oldu. Afgan ve Türk kadınlar aynı mutfakta buluşup, farklı yemekler pişirdiler. Bu birliktelikten mutlu olduklarını düşünüyorum." dedi.

Usta, gabile pilavında kullanılan pirincin farklı bir baklagil olduğunu belirterek, "Afganistan'da satılan pirinci bulmak zor oldu ancak koyun eti ve çeşitli baharatlar kullanılarak pilav hazırlandı. Biz 50 kişilik hazırladık, 70 kişi olduk. Kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla kalabalık, güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Aşçı Kurtuluş Çehreli de Karadeniz mutfağı ile sığınmacıların damak tatlarını bir araya getirdiklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Karadeniz yöresine ait olan kara lahana sarmasını yaptık. Onlar da bizlere gabile pilavı yaptılar. Aslında Özbeklere ait bir pilavdır. Ancak Afganistan'da da yenen bir yemektir. Etkinlik de çok güzel oldu. Birbirleriyle kaynaştıklarını düşünüyorum. Biz onlara Karadeniz mutfağını anlattık, sonra da birlikte mutfağa girip yemek yaptık."

Ailesiyle birlikte Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 12 yaşındaki Reyhan Kazemi de etkinlikte tercümanlık yaptığını dile getirerek, yemekler ve programlar hakkında her iki tarafa bilgiler verdiğini, çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

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