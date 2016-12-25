Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileklerini de iletti.
Telefon görüşmesi esnasında, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de hazır bulunduğu öğrenildi.
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YORUMLAR 2
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Misafir 13 saat öncesarilacak baska simit kalmadi tabi00
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Misafir 16 saat önceusandık bu rakamlardan00
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