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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, iki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu

25 Aralık 2016 Pazar, 19:27:47 Güncelleme: 21:48:05 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileklerini de iletti.

Telefon görüşmesi esnasında, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de hazır bulunduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 13 saat önce
    sarilacak baska simit kalmadi tabi
  • Misafir 16 saat önce
    usandık bu rakamlardan
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