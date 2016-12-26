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Okullara kar tatili ilan edilen iller! 26 Aralık 2016

25 Aralık 2016 Pazar, 20:07:13 Genel

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağış nedeniyle bazı okullara tatil ilan edildi

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    AĞRI / IĞDIR / ERZİNCAN

    Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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    Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

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    Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

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