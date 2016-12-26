Okullara kar tatili ilan edilen iller! 26 Aralık 2016
25 Aralık 2016 Pazar, 20:07:13 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:53:44
Genel
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağış nedeniyle bazı okullara tatil ilan edildi
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AĞRI / IĞDIR / ERZİNCAN
Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
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Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.
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Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
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KARAMAN
Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.
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Karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir.
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"Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.
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HAKKARİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini artırdığını belirtti.
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Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.
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BİTLİS
Bitlis'te kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
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Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler yarın (pazartesi) 1 gün süreyle tatil edildi.