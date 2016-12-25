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Sakarya Karasu kumarhane
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Evini kumarhaneye çeviren kadın yakalandı

Sakarya'da evini kumarhane olarak işleten kadın ve 4 müşterisi polisin baskınıyla yakayı ele verdi

25 Aralık 2016 Pazar, 20:43:02 Güncelleme: 20:46:59 DHA

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde polisin bir eve düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kadın ile ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne, Karasu'da daha önce kumar oynattığı gerekçesiyle yakalanan bir kadının yine kumar oynatmayı sürdürdüğü ihbar edildi. Polis, Karasu Yalı Mahallesi'nde bulunan evi takibe aldı.

Yaklaşık 3 hafta süren takipte eve gündüz vakitleri ve hafta sonu lüks araçlarla kadınların geldiği ve uzun süre kaldıkları belirlendi. Evde kadınların kumar oynadıklarının tespit edilmesi üzerine baskın yapıldı.

Baskında 4 kadın evin salon kısmında masada oyun kağıtlarıyla birlikte yakalandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi kadın hakkında 'Kumara yer temin etmek' suçundan, yine isimleri açıklanmayan kumar oynayan 4 kadın hakkında ise 'Kumar oynamak' suçundan adli işlem başlatıldığı, ayrıca Kabahatlar Kanunu'na göre para cezası verildiği öğrenildi.

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