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Başbakanlık Gölcük Tabiat Parkı projesini onayladı

25 Aralık 2016 Pazar, 21:38:34 DHA

Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nda uygulanacak proje için başbakanlıktan ihale onayı çıktı.

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    Isparta'da Gölcük Tabiat Parkı'nda uygulanacak proje için başbakanlıktan ihale onayı çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Gölcük Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla hazırladığı proje tamamlandı.

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    Başbakanlık proje için ihale onayı verirken, Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, şu an statik hesaplar üzerinde son çalışmaları yapılan projenin 2017'nin ilk çeyreğinde ihaleye çıkacağını söyledi. 

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    285 hektarda uygulanacak projeyle ilgili iddialı olduklarını, birçok unsurunun dünyada ilk olacağını aktaran Yılmaztürk, "Çok heyecanlıyız. Sabırla üzerinde çalıştığımız proje Isparta için dev bir kazanım olacak. Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçecek proje Isparta'nın dünyaya açılan penceresi olacak" dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 saat önce
    herşey iyi güzel de burası bolu
  • Misafir 14 saat önce
    bu fotoğraftaki yerler BOLU Gölcük olmasın?!
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