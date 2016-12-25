Başbakanlık Gölcük Tabiat Parkı projesini onayladı

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"Burada hedefimiz hem normal kiraz, vişne gibi meyveler yetiştirmek. Bir de yabani dediğimiz doğal lezzetlerimiz, tatlarımız var. Bu olabilirse parkın özüne de çok uygun bir çalışma olacak. Bilim adamlarımızın da desteğiyle Isparta'da yetişen meyvelerinden parseller olacak."