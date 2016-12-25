Karaman'da 150 keçiyle mağarada mahsur kaldı

25 Aralık 2016 Pazar, 21:55:22 | Güncelleme: 22:05:33
DHA
Karaman'da 66 yaşındaki çoban bir mağarada 150 keçisiyle mahsur kaldı köylüler çobanın imdadına yetişti
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Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dağlık arazideki mağaralarda 5 gündür mahsur kalan çoban 66 yaşındaki Hüseyin Duran, köylüler tarafından kurtarıldı.
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Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte sonbaharda köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti.
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Havaların soğumasıyla birlikte o bölgede bulunan dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı. Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü.
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Ancak geçen çarşamba günü aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ailesi, Duran'ın yanına gidemedi. Gıda malzemesi de azalan Duran, 5 gündür dağlık arazideki mağaralarda keçileriyle birlikte mahsur kaldı.
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Bugün Köy Hizmetleri ekipleri Sumak Mevkii'ne giden ve kar nedeniyle kapanan yolun yaklaşık 1 kilometresini iş makinalarıyla açtı.
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Dağlık arazi olduğu için yolun geri kalan kısmını ise köylüler imkanlarıyla küreklerle karı temizleyerek Duran'ın, mahsur kaldığı yere ulaştı. Ardından Duran ve keçileri köyüne geri getirildi.