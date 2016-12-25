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Karaman'da 150 keçiyle mağarada mahsur kaldı

25 Aralık 2016 Pazar, 21:55:22 DHA

Karaman'da 66 yaşındaki çoban bir mağarada 150 keçisiyle mahsur kaldı köylüler çobanın imdadına yetişti

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    Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dağlık arazideki mağaralarda 5 gündür mahsur kalan çoban 66 yaşındaki Hüseyin Duran, köylüler tarafından kurtarıldı.

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    Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte sonbaharda köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti.

     

     

     

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    Havaların soğumasıyla birlikte o bölgede bulunan dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı. Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü.

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