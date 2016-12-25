'Yedi Kardeşler' türbesindeki kemikler ortaya çıktı
25 Aralık 2016 Pazar, 22:22:23 | Güncelleme: 22:39:17
DHA
Adıyaman'daki 'Yedi Kardeşler' türbesinin etrafında yapılan arazi çalışması nedeniyle türbedeki kemiklerin ortaya çıktığı görüldü
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Adıyaman'da, 'Yedi Kardeşler' olarak bilinen türbenin bitişiğindeki arazide iş makinesiyle yapılan çalışmada mezardaki kemikler gün yüzüne çıktı.
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Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı.
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İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.
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Türbenin bekçiliğini yapan 78 yaşındaki Mahmut Alkayış, türbenin bulunduğu alanın arkasındaki arazinin sahibi tarafından düzeltildiğini ve bu sırada kemiklerin ortaya çıkığını söyledi.
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Mahmut Alkayış, türbenin onarılması gerektiğini belirterek, "Hazreti Ali döneminden beri bunlar var. Burada çalışma yapıldı, dozer geldi, kazdı iskeletler çıktı."
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"Dozeri getirdiler burayı düzelteceklerdi, artık yanlışlıkla mı yaptı, ne yaptıysa geldim ki burayı da vurmuş."
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"Kıbleye dönüktü kafatasından belli oluyor. Türbenin etrafının yeniden yapılması gerekiyor" dedi.