'Yedi Kardeşler' türbesindeki kemikler ortaya çıktı

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Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı.