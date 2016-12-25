26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

'Yedi Kardeşler' türbesindeki kemikler ortaya çıktı

25 Aralık 2016 Pazar, 22:22:23 DHA

Adıyaman'daki 'Yedi Kardeşler' türbesinin etrafında yapılan arazi çalışması nedeniyle türbedeki kemiklerin ortaya çıktığı görüldü

  • 1
    1 | 15

    Adıyaman'da, 'Yedi Kardeşler' olarak bilinen türbenin bitişiğindeki arazide iş makinesiyle yapılan çalışmada mezardaki kemikler gün yüzüne çıktı.

  • 2
    2 | 15

    Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı. 

  • 3
    3 | 15

    İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 saat önce
    yani bir türbe bu kadarmı derme çatma görünür.. yazık.. ne geçmişe saygı var ne ölüye..
  • Misafir 10 saat önce
    Kepçe yamulduğu zaman anlar nereyi eştiğini
Kalan karakter : 300