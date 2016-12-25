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Mardin PKK Savur
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Mardin Savur'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Mardin'in Savur ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 hain etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı. Bölgede operasyon devam ediyor

25 Aralık 2016 Pazar, 22:31:57 Güncelleme: 23:41:03 İHA

Mardin'in Savur ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist öldürüldü, bir terörist sağ yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Savur ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, bir terörist ise sağ yakalandı.

Operasyon devam ediyor.

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