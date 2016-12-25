Mardin Savur'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Mardin'in Savur ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist öldürüldü, bir terörist sağ yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Savur ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, bir terörist ise sağ yakalandı.

Operasyon devam ediyor.