AVM'nin çatısından düşen kar çocuğu ağır yaraladı

Ağrı'da, bir alışveriş merkezinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan çocuk, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi İşletme Sokak'ta bir çocuğun üzerine 5 katlı bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla kar kütlesinin altından çıkarılarak Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, üzerinden kimlik bulunmayan 9-10 yaşlarındaki Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuğun yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.