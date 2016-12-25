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Mehmet Şimşek: Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var" dedi

25 Aralık 2016 Pazar, 23:45:07 Güncelleme: 23:47:16 AA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in ekip ruhuyla başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Şimşek, "Ama asla ve asla kötümser bir tablo yok. Bu ülkenin geleceği parlak ve bu süreçten başarıyla çıkacak çünkü bakın küresel kriz sonrasında ortalık kara bulutlar altındayken hızlı bir çıkış yakaladık. Bugünden daha kötümser bir tablo pompalanıyordu." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin hemen yanı başında bir ateş çemberi olduğunu, bunun da beraberinde getirdiği yakıcı ve yıkıcı etkileri bulunduğunu vurguladı.

Bunlara rağmen Türkiye'nin büyümesine devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizler, Gezi süreci, 17-25 Aralık sürecini atlattık. Tam Türkiye düze çıkacak derken koalisyon halinde terörün hepsi gelmeye başladı. FETÖ, PKK, DEAŞ hepsi bir oldu. 15 Temmuzu yaşadık. Tüm bunları bu millet atlatmıştır, ayakta ve dimdiktir. Bunlara rağmen kötümser olabilir misiniz? Türkiye, tüm bu şokları yaşadı, en kötüsü geride kaldı. Büyüme rakamlarımıza bakın, sürekli büyümüşüz, binlerce insana iş imkanı sağlamışız. Kötümser olamayız. Türkiye'nin temelleri sağlamdır ve kötümserliğe fırsat veremeyiz."

"SEFERBERLİK RUHUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'de seferberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var. Ciddi tehditler var ama Allah'a şükürler olsun onların karşısında durabilecek bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Birinci seferberlik arzunuz ihracat olsun. Bunun için ne istiyorsanız yapalım. 2. seferberlik ise katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamız lazım. Ne üretiyorsanız üretin, şimdi daha iyisini üretin. Katma değer zincirinde daha yukarılara çıkabilmek için biz elimizden geleni yaptık, sizlerin de seferberlik ruhuyla daha ileriye gitmeniz gerekir. Bu süreçte 'her şeyi biz yapacağız siz ne yapacaksınız' diyebilirsiniz. Bize de düşen şu: reform seferberliği."

Konuşmasında son dönemlerde yapılan reformları da iş adamlarına anlatan Şimşek, yapılan reformlarla önemli aşamalar kaydedildiğini, hız kesmeden reformlara devam edileceğini kaydetti.

Piyasa ekonomisini normlara uydurmaya sürdüreceklerine işaret eden Şimşek, "Küresel normlara uymaya devam edeceğiz. Biz AB ile entegrasyona devam edeceğiz. Dünyadan ve batıdan kopmuyoruz, uluslararası normlardan kopmuyoruz. Türkiye'nin ekonomisini bu çerçevede yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

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